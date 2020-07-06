Olumlu verilerle hisseler yükseldi

Küresel hisse senedi borsalarında endeksler, gelişmiş ekonomilerde toparlanmaya işaret eden ve risk iştahını artıran olumlu verilerin açıklanmasıyla yeni haftaya yükselişlerle başladı.

Asya borsaları endeksleri, yatırımcıların yeni bir yükselme dalgasının başlayacağı beklentileriyle yükselirken, Avrupa borsalarında da, özellikle Almanya'da fabrika siparişlerinin Mayıs ayında yüzde 10.4 gibi yüksek oranda arttığını gösteren verinin açıklanmasının ardından gelen alımlarla endeksler artıda açıldı.

ABD borsalarının açılış öncesi işlemlerinde de, gerek Asya ve Avrupa'daki yukarı yönlü hareketler gerekse geçen hafta başlayan alımların sürmesiyle başlıca endeksler yükseldi.

Japonya 'da Nikkei 225 yüzde 1.90, Hong Kong 'da Hang Seng yüzde 2.94 ve Güney Kore 'de Kospi Composite yüzde 1.56 yükseldi. Australya'da S&P/ASX 200 Endeksi ise açılışta yüzde 0.50 düştü. Çin'de Shenzhen Composite Endeksi yüzde 3.46 ve Shanghai Composite Endeksi yüzde 4.84 yükseldi.

Ayanya'da DAX Endeksi açılışta bir dakika içinde yüzde 1.91 yükselirken, Birleşik Krallık'ta FTSE 100 açılışta yüzde 1.79 yükseldi. Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 2.09 yükselişle açıldı. ABD'nin başlıca endeks leri Dow Jones yüzde 1.59 ile Nasdaq 100 Endeksi ve S&P 500 Endeksi sırasıyla yüzde 1.47 ve yüzde 1.43 yükseldi.