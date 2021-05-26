Ölümlü yol verme kavgasına 2 tutuklama - Son Dakika

Ölümlü yol verme kavgasına 2 tutuklama

26.05.2021 11:55
Ölümlü yol verme kavgasına 2 tutuklama, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan İbrahim Yiğitbay'ın (34) öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan İbrahim Yiğitbay'ın (34) öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alanya'nın Dinek Mahallesi'nde 24 Mayıs günü saat 21.30 sıralarında trafik ışıklarında 2 otomobilde bulunan 15 kişilik grup ile 07 HYB 63 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Yiğitbay, yanındaki akrabaları İbrahim ve Nihat Yiğitbay (28) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. 200 metre ilerideki ışıklara gelindiğinde 10 kişilik motosikletli grup ve otomobillerde bulunanlar, Yiğitbay'ın kullandığı aracın önünü kesti. Buradaki tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İbrahim Yiğitbay, diğer gruptan bir kişi tarafından kalbinden ve boynundan bıçaklanırken, Nihat Yiğitbay ise aldığı darbelerle yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİÇevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan İbrahim Yiğitbay doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Nihat Yiğitbay'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ TUTUKLANDIPolisin yaptığı çalışmayla olaya karıştığı tespit edilen 15 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. 2'si hafif yaralı, 7'si ise çocuk yaşta olduğu belirlenen şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından şüpheliler dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. 7 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 8 şüpheli ise tutuklama talebiyle S.E. ve S.T. ise sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden S.E. ve S.T. tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, 15 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle kişi başı 3 bin 450 TL olmak üzere toplam 51 bin 750 TL para cezası uyguladı.


Ölümlü yol verme kavgasına 2 tutuklama
Ölümlü yol verme kavgasına 2 tutuklama
Ölümlü yol verme kavgasına 2 tutuklama
Ölümlü yol verme kavgasına 2 tutuklama

Türk Lirası, Alanya, Polis, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ölümlü yol verme kavgasına 2 tutuklama - Son Dakika


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