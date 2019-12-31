Olumsuz hava koşulları balık tezgahlarını boş bıraktı - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle balık tezgahları boş kaldı.



Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta balıkçılar devam eden olumsuz hava sebebiyle denize açılamıyor.



Sinop Abalı Su ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede birkaç gündür fırtınanın etkili olduğunu söyledi.



Sert esen rüzgarın avcılık yapmaya müsaade etmediğini ve bu nedenle tezgahların genel anlamda boş kaldığını vurgulayan Tuncer, şöyle dedi:

"Bu mevsimde zaman zaman böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Birkaç gündür bölgemizde hava şartları iyi gitmiyor. Rüzgar sert esiyor. Dolayısıyla balıkçılarımız denize açılamıyor. Avcılık olmadığından tezgahlarımız boş kaldı. Şu an sadece kalkan, az miktarlarda barbunya ve levrek balıkları satılıyor. İnşallah en kısa sürede hava normale döner."

Tuncer, balık miktarındaki azalmanın fiyatlara da yansıdığını belirterek, en ucuz balığın kilogramı 30 liradan başlayan fiyatlarla satıldığını ifade etti.