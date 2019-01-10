Son Dakika Haberleri: Olumsuz Hava Koşulları Balıkçıları Etkiledi

Olumsuz Hava Koşulları Balıkçıları Etkiledi

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan soğuk ve sağanak yağışlardan balıkçıların olumsuz etkilediği bildirildi.

Olumsuz Hava Koşulları Balıkçıları Etkiledi, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan soğuk ve sağanak yağışlardan balıkçıların olumsuz etkilediği bildirildi.

S.S Akbük Su Ürünleri ve Satış Kooperatifi Başkanı Celalettin Erol, Didim sahillerinde üç su ürünleri ve satış kooperatifin olduğunu belirterek, ilçede soğuk ve etkili olan yağışlardan balıkçıların olumsuz etkilediğini ifade etti.

Didim merkez ile Kuzeyde Akköy ve Güneyde ise Akbük Su Ürünleri Satış Kooperatifin yer aldığın ve her birinin 50 - 60 donanımlı üyelerin olduğunu, halk arasında ayrıca amatör olta balıkçılığı yapanların da sayısında artış yaşandığını belirten Erol, geniş bir sahile sahip olan ilçenin, turizm ve zeytinciliğin ardından balıkçılığın da ilçe ekonomisi açısından önemli bir değer taşıdığını ifade etti.

Balıkçı Ulaş Maden de, ilçede 20 yıldır profesyonel balıkçılık yaptığını belirterek, ilçe sahilin de balık yoğunluğu yaşandığını ancak kış mevsimi nedeniyle zaman zaman soğuk ve sağanak yağışlar ile lodostan olumsuz etkilendiklerini ifade etti.

Didim sahilin de midye çok olduğundan kıyılarda en çok Çopra balığın olduğunu belirten Maden, kıyılarda büyük ölçüde Palamut, Sardalye, Levrek ve açıklarda ise Orkinos balığın ağlara takıldığını belirtti.

Didim de yeterince balık tüketilmediğini savunan Maden, Didim sahillerinden çıkan balıklar muhafazalı araçlarla genel de İzmir balık hali ve bölgede soğuk hava depoları ile mevcut balık işleme merkezlerine gittiğini sözlerine ekledi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:19 Kaynak: İHA

Aydın, Didim, Güncel
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