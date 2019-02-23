Son Dakika Haberleri: Olumsuz Hava Koşulları Deniz Ulaşımını Etkiledi

Olumsuz Hava Koşulları Deniz Ulaşımını Etkiledi

1 saat önce

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Olumsuz Hava Koşulları Deniz Ulaşımını Etkiledi, System.String[]
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Kadıköy-Yenikapı- Bursa 09.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12.30, Bostancı-Yenikapı- Bandırma 18.45 seferleri yapılamayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:58 Kaynak: AA

İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa, Kadıköy, Güncel
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