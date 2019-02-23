Olumsuz Hava Koşulları Deniz Ulaşımını Etkiledi
1 saat önce
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İstanbul
Deniz Otobüslerinin (İDO
) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Kadıköy-Yenikapı- Bursa
09.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12.30, Bostancı-Yenikapı- Bandırma
18.45 seferleri yapılamayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:58 Kaynak: AA
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