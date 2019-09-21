Olumsuz hava koşulları fıstıkta verimi düşürdü

Siirt'te "yeşil altın" olarak tabir edilen Siirt fıstığı rekoltesinde geçen yıla oranla yüzde 40 düşüş bekleniyor.

Kent genelinde yaklaşık 300 bin dekar alanda yetiştirilen ve 9 bin ailenin geçimini sağlayan fıstığın verimi ilkbaharda yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü.

Geçen yıl 25 bin ton olan rekoltenin, bu yıl 15 bin tona gerileyeceği tahmin ediliyor.

Siirt Ziraat Odası Başkanı Gündüz Tanık AA muhabirine, kent ekonomisinin can damarı olan fıstıkta hasat çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Son yıllarda ilde büyük gelişme gösteren fıstığın çiftçilere umut olduğunu belirten Tanık, "Bu yıl da iyi bir beklentimiz vardı ancak ilkbaharda yaşanan olumsuz hava koşulları dolayısıyla rekolte 15 bin ton civarına gerileyeceğini düşünüyoruz. Bazı bölgelerde verim maalesef beklentinin çok altında." dedi.

Siirt fıstığının son yıllarda iç piyasada önemli bir yer aldığını aktaran Tanık, "İri tanesi ve doyumluk tadıyla bugün Türkiye'nin her yerinde Siirt fıstığı tercih ediliyor. Yeni teknikler kullanarak hem kaliteyi hem de rekolteyi artırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İhraç için markalaştırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AB iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında 43 milyon liraya kurulan ve Avrupa'nın en büyük fıstık işleme tesisi olan Siirt Fıstık İşleme Tesisi'nde işlenen Siirt fıstığının "Fistalora" adıyla markalaştığını anımsatan Tanık, bu sayede fıstığı yurt dışında da daha fazla talep göreceğini vurguladı.

Gündüz Tanık, fıstık üretiminin il genelinde daha da gelişmesi için ürüne destek verilmesini istediklerini sözlerine ekledi.

Destek talebi

Fıstık yetiştiricisi Mutasım Şen olumsuz köydeki 100 dönümlük fıstık bahçesinde 5 ailenin geçimini sağladığını işaret ederek, "Siirt fıstığı da fındık gibi destek kapsamına alınmalı. Katma değeri yüksek bir ürün olan fıstığa destek bekliyoruz. Halen ilimizde iptidai usullerle fıstık üretimi yapılan yerler var. Bu şekilde sürdürülen tarımdan kaliteli ürün beklemek imkansız." diye konuştu.

Yaş fıstığın kilogramı 40 lira

Fıstık satıcısı Cemal Tomris de düşük rekolte beklentisinin üreticiler kadar hem satıcıları hem müşterileri üzdüğünü söyledi.

Yaş fıstığın kilogramının 40 lira olduğunu ifade eden Tomris, fıstığın Siirt ekonomisine büyük katkı sunduğunu kaydetti.