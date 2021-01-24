İstanbul Boğazı'nda etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehit Hatları A.Ş'nin bazı seferleri yapılamayacak.
Şehir Hatları A.Ş'den yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.
Vatandaşların yolculuk planlamalarının aksamaması için duyuruları takip etmeleri istenilen açıklamada, 15.15 Beşiktaş-Adalar, 15.30 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 18.00 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Olumsuz hava koşulları İstanbul Boğazı'nda deniz ulaşımını etkiledi - Son Dakika