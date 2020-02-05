Olumsuz hava koşulları nedeniyle 107 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar, tipi ve çığ nedeniyle 481 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bitlis'te etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 107 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipiden dolayı il merkezi ve ilçelerde 107 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

Kardan dolayı vatandaşların ve sürücülerin zor anlar yaşadığı Bitlis'te, belediye ve karayolları ekipleri de kar temizleme çalışması yürüttü.

Vatandaşlar da iş yerlerinin ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.