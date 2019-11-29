Son Dakika Haberleri: Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO seferleri iptal edildi
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO seferleri iptal edildi

6 saat önce

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO seferleri iptal edildi, System.String[]

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri iptal edildi.


İDO'nun 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


BUDO'nun saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 10.00'daki başlaması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemeyecek. - İSTANBUL

İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul, Armutlu, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:58 Kaynak: İHA
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