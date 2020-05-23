Olumsuz hava şartları etkili oluyor (3) - Son Dakika
Olumsuz hava şartları etkili oluyor (3)
Kartal'da yağış ve araçlarda dolu görüntüsü Beylikdüzü yağış görüntüsü Esenyurt yağış ve dolu görüntüsü İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, zaman zaman rüzgarında etkisiyle etkili oldu.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
23.05.2020 21:56:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Olumsuz hava şartları etkili oluyor (3) - Son Dakika