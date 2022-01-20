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Olumsuz hava şartları TAG Otoyolu'nda ulaşıma engel oluyor - Son Dakika

Olumsuz hava şartları TAG Otoyolu'nda ulaşıma engel oluyor

20.01.2022 08:20
Olumsuz hava şartları TAG Otoyolu'nda ulaşıma engel oluyor

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü, oluşan don olayının ardından meydana gelen trafik kazaları nedeniyle yeniden ulaşıma kapandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep- Nurdağı yönü, oluşan don olayının ardından meydana gelen trafik kazaları nedeniyle yeniden ulaşıma kapandı.

Önceki gün başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan ve dün akşam saatlerinde kontrollü şekilde ulaşımın sağlanmaya başlandığı TAG Otoyolu'nda, gece yarısı etkili olan soğuk hava yer yer don olayına yol açtı.

Bölgedeki tırların kayarak karıştığı trafik kazaları nedeniyle, otoyolun Gaziantep-Nurdağı yönü ulaşıma kapandı.

Osmaniye'den Gaziantep'e geliş yönünde ise ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi.

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Trafik Kazaları, Gaziantep, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Olumsuz hava şartları TAG Otoyolu'nda ulaşıma engel oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Olumsuz hava şartları TAG Otoyolu'nda ulaşıma engel oluyor - Son Dakika
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