Olumsuz hava tezgahlara yansıdı - Son Dakika
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Olumsuz hava tezgahlara yansıdı

6 saat önce

Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneler denize açılamayınca, tezgahlar balıksız kaldı.

Olumsuz hava tezgahlara yansıdı, System.String[]

Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneler denize açılamayınca, tezgahlar balıksız kaldı. Balık tezgahları çupra, levrek ve somona kaldı.


Karadeniz Bölgesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçıların denize açılamaması balık tezgahlarına yansıdı. Sinoplu balıkçı İbrahim Coşkuner, sert geçen havalar nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamadığını ifade etti. Arslan, "Birkaç ay öncesinde hamsinin yatağı Sinop'tu. Şimdi günde 10 kilo hamsi zor bulunuyor. Bir de havalar kötü geçince balıkçılarımız da denize açılamıyor. Böyle olunca da tezgahlar, çupra, levrek ve somona kaldı" dedi.


Balıkçı Coşkuner, tezgahta en çok tüketilen balığın somon olduğunu belirterek; "Denizdeki kafeslerde yetişen somonlar alınıyor. Hamsiyle yetişen balıklar, tamamen organik doğal yetişiyor. Yaklaşık 2-3 kilo civarında oluyorlar. Kilosu 30 TL'ye satılıyor. Balık çeşidi yok maalesef, şimdilik en çok tüketilen balık somon" diye konuştu. - SİNOP

Karadeniz Bölgesi, İbrahim Coşkuner, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:55 Kaynak: İHA
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