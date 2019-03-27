Son Dakika Haberleri: Ölümsüz Kahramanlar" Fotoğraf Sergisi

Ölümsüz Kahramanlar" Fotoğraf Sergisi

52 dakika önce

Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu'nun açtığı "Ölümsüz Kahramanlar" fotoğraf sergisi yoğun ilgi görüyor.

Ölümsüz Kahramanlar
Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu'nun açtığı "Ölümsüz Kahramanlar" fotoğraf sergisi yoğun ilgi görüyor.

Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ahmet Büyükburç, 15 Mart'ta Kayapınar Kültür Merkezi'nde açtıkları "Ölümsüz Kahramanlar" sergisinde Diyarbakırlı asker, polis, öğretmen, imam ve güvenlik köy korucuların yer aldığı 420 şehidin fotoğrafının bulunduğunu söyledi.

Sergiye yoğun ilginin olduğunu aktaran Büyükburç şöyle konuştu:

"Diyarbakır, Hakkari, Van, Şırnak ve Siirt'ten sonra nüfus oranına göre en fazla şehit veren ildir. Türkiye'deki 166 şehit öğretmenden 20'si Diyarbakırlıdır. Bu noktaya dikkat çekmek istedik. Her şehidimize ithafen fotoğraflarının yanına bir karanfil bıraktık. Sergide ayrıca Ömer Fethi Sekin, Ömer Halisdemir ve Eren Bülbül'ün de fotoğrafları yer alıyor. Yoğun talep üzerine sergimizi bir hafta daha açık tutacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:53 Kaynak: AA

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