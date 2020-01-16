'Ölümsüz' olarak bilinen su ayılarının zayıf noktası keşfedildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Ölümsüz' olarak bilinen su ayılarının zayıf noktası keşfedildi - Son Dakika Dünya

'Ölümsüz' olarak bilinen su ayılarının zayıf noktası keşfedildi

7 saat önce

Tardigrad veya su ayıları olarak bilinen dünyanın en dayanıkları mikroskopik canlılarının bile küresel ısınmanın kurbanı olabileceği saptandı.

'Ölümsüz' olarak bilinen su ayılarının zayıf noktası keşfedildi, System.String[]

Tardigrad veya su ayıları olarak bilinen dünyanın en dayanıklı mikroskopik canlılarının bile küresel ısınmanın kurbanı olabileceği saptandı. Science Report'da yer ala bilimsel bir araştırma, nükleer radyasyonlara dayanıklı olan, toksik kimyasallara karşı korunabilen canlıların iklim krizine bağlı yüksek sıcaklıklarda ölebileceği ve yok olabileceği tespit edildi.


Dünyanın en dayanıklı canlısı olarak bilinen su ayıları uzay koşullarında bile hayatta kalabiliyor. Araştırmacılar su ayılarının zayıf noktasını tespit ederek yüksek sıcaklıklara dayanamayacaklarını ortaya koydu.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:11 
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