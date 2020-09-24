Ölümsüzlerin Savaşı - Son Dakika

Ölümsüzlerin Savaşı
Eric Roberts, Mindy Robinson, Bill Oberst Jr. ve Ronnie Nanos'ın başrollerinde yer aldığı "Ölümsüzlerin Savaşı" Aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Eric Roberts, Mindy Robinson, Bill Oberst Jr. ve Ronnie Nanos'ın başrollerinde yer aldığı "Ölümsüzlerin Savaşı" Aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Joe Lujan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, müttefik haline gelen Trikalypse ile isyancıların, hüküm süren Dominion'a karşı verdikleri özgürlük savaşını beyaz perdeye taşıyacak.
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