'Ölümsüzlük' adıyla da bilinen 'Misis Köprüsü' tarihe ışık tutuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ölümsüzlük' adıyla da bilinen 'Misis Köprüsü' tarihe ışık tutuyor - Son Dakika

'Ölümsüzlük' adıyla da bilinen 'Misis Köprüsü' tarihe ışık tutuyor

6 saat önce

'Ölümsüzlük' adıyla da bilinen 'Misis Köprüsü' tarihe ışık tutuyorADANA'nın Yüreğir ilçesinde, Ceyhan Nehri üzerine 4'üncü yüzyılda Roma İmparatoru 2'nci Costantinus tarafından yaptırılan, 'Ölümsüzlük Köprüsü' adıyla da bilinen 'Misis Köprüsü', 1700 yıldır bölge halkı tarafından kullanılıyor.

'Ölümsüzlük' adıyla da bilinen 'Misis Köprüsü' tarihe ışık tutuyor, System.String[]

'Ölümsüzlük' adıyla da bilinen 'Misis Köprüsü' tarihe ışık tutuyor

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, Ceyhan Nehri üzerine 4'üncü yüzyılda Roma İmparatoru 2'nci Costantinus tarafından yaptırılan, 'Ölümsüzlük Köprüsü' adıyla da bilinen 'Misis Köprüsü', 1700 yıldır bölge halkı tarafından kullanılıyor. Lokman Hekim'in ölümsüzlük iksirini üzerinden geçerken düşürdüğüne inanılan köprü, tarihe ışık tutuyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Misis Beldesi'nde yer alan ve Ceyhan Nehri üzerine 4'üncü yüzyılda Roma İmparatoru 2'nci Flavius Julius Costantinus tarafından yaptırılan Misis Köprüsü, Anadolu'nun ilk Roma köprüsü olarak biliniyor. Arkeolojik verilere göre Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde doğuyla batının en önemli kavşak noktası olan Misis Köprüsü, ölümsüzlük ilacını bulduğuna inanılan Lokman Hekim'in, bu ilacı yazdığı kağıdı üzerinden geçerken nehre düşürdüğü köprü olması nedeniyle, 'Ölümsüzlük Köprüsü' adıyla da biliniyor. Halen araç ve yaya trafiğine açık olan köprünün Misis için önemli bir eser olarak öne çıkıyor.

ÖNEMLİ BİR ESER

Halen araç ve yaya trafiğine açık olan köprünün Misis için önemli bir eser olduğunu belirten Veysel Metin (82), "Lokman hekimin bu bölgede insan ömrüne iyi gelen bir ot olduğunu duyması üzerine aramaya geldiği söyleniyor. Lokman Hekim'in tam köprü üzerinden geçerken Cebrail meleğin kanadıyla vurup, elindeki kitabın nehre düştüğünü duymuştuk" diye konuştu.

'TURİSTLER GELİYOR'

Volkan Çakır (27) ise köprünün bakıma ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu köprünün bölge için büyük önemi var. Lokman Hekim köprüsü olarak da biliniyor. Misis Köprüsü'nden geçmek bizim için bir zevk ve şehir dışından da turistler geliyor. Daha fazla tanıtılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Köprüyü sürekli kullandığını belirten Hülya Manas da, "Misis Köprüsü, ölümsüzlük şehri olarak bilinen Misis için önemli bir eser. Köprüyü görmek için yurt dışından bile gelenler oluyor. Biz de buradan geçerken mutlu oluyoruz" dedi.


Yüreğir, Ceyhan, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması
Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı Son dakika: Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı Rus asker kız arkadaşına 16 tankla evlenme teklif etti

Son Dakika Haberleri
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:20:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Ölümsüzlük' adıyla da bilinen 'Misis Köprüsü' tarihe ışık tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]