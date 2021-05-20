Ölümsüzlük Filmi - Son Dakika

The Old Guard, yıllardır paralı asker olarak çalışan bir grup ölümsüz askere odaklanıyor. Thebae Campus'ın prensesi Eetion’un kızı olan Andromecha ve ona eşlik eden diğer Yunan mitolojisinden çıkıp gelen insanlar, 21. yüzyılda, paralı asker olarak çalışıyorlardır. Ölümsüzlükleriyle yaşamak zorunda kalan paralı askerler, başka bir ölümsüzün varlığını keşfederler. Bu kişi ise denizcilere hizmet veren siyahi bir kadındır. Peşlerine düşen kötü niyetli bir topluluk ise onların varlıklarını keşfetmişlerdir. Ölümsüzler anlayacaklardır ki, ölümden çok daha kötü şeyler vardır...
Yönetmen: Gina Prince
Senaryo: Leandro Fernández, Greg Rucka
Oyuncular: Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: The Old Guard
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 10.07.2020
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Kaynak: InterSinema.com
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