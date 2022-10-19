Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı - Son Dakika
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Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı

19.10.2022 16:12

Kocaeli'de su faturası bırakmak için gazeteci Cenap Elmas'ın evine giden görevli, kapının açılmaması ve evin içinden su gelmesi üzerine komşularına haber verdi. 67 yaşındaki adam mutfakta ölü bulunurken, suyun açık kalması sebebiyle evi su bastığı görüldü.

Körfez ilçesinde iki katlı binanın 1. katında su faturası bırakmak için gazeteci Cenap Elmas'ın (67) evine gelen görevli, zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Evin içinden su geldiğini de gören görevli durumu Elmas'ın komşularına bildirdi.

ÖLÜ HALDE BULDU

Kendi imkanlarıyla eve giren vatandaşlar, Cenap Elmas'ın mutfak tezgahında hareketsiz şekilde yattığını, su da açık kaldığı için evi su bastığını gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cenap Elmas'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ölümü, eve fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati sayesinde ortaya çıktı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Elmas'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, 67 yaşındaki Elmas'a Körfez Belediyesi tarafından günlük sıcak yemek bırakıldığı, son bırakılan yemeğin de kapısının önünde durduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ölümü, eve fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati sayesinde ortaya çıktı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı - Son Dakika

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