Ölümü Fransa'yı karıştırmıştı! Nahel'in ailesinden ilk açıklama geldi!

Fransa'da geçtiğimiz günlerde 17 yaşındaki Nahel M.'nin polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede olaylar çığırından çıktı. Sokaklara dökülen eylemcilerin protestoları polisle çatışmaya döndü. Ülkenin dört bir yanında sert çatışmalar yaşandı, sayıları 45 bini bulan polis ve jandarma, protestoculara sert müdahalede bulundu. Protestolarda 2 binden fazla kişi gözaltına alınırken, 500'e yakın kişi tutuklandı.

NAHEL'İN BÜYÜKANNESİNDEN SÜKUNET ÇAĞRISI

Olaylar nedeniyle Fransa yangın yerine dönerken, ölümü ülkeyi iç savaşın eşiğine getiren Nahel M.'nin babaannesi Nadia konuştu. Fransız BFM TV'ye açıklamalarda bulunan Nadia, protestoculara sükunet çağrısı yaptı.

"NAHEL'İ BAHANE EDİYORLAR"

Nadia, "Dükkanları, otobüsleri ve okulları yok etmelerini istemiyoruz. Nahel'i bahane ediyorlar. Ortalık sakinleşsin istiyoruz." ifadelerini kullandı. Nadia, torununu öldüren polis için yapılan bağışların içini sızlattığını belirtti.

"TORUNUMU ÖLDÜREN POLİSLERE KIZGINIM"

Torununu vuran polis memurunun herkes gibi cezalandırılacağına inandığını söyleyen Nadia, torununu öldüren polislere "kızgın" olduğunu fakat bunun tüm polis memurlarından nefret ettiği anlamına gelmediğini aktardı.

GIGN KOMANDOLARI SAHAYA İNİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğinin belki de en zor sınavlarından biriyle karşı karşıya kalırken, ülkeyi yangın yerine çeviren protestoları yatıştırmak için yeni bir girişimde daha bulunmaya hazırlanıyor. 45 bin polis ve jandarmayı seferber eden Fransız hükümeti önlemlerin kapsamını genişletmeye hazırlanırken, Macron'un talimatıyla seçkin GIGN komandoları (Fransa Özel Kuvvetleri) sahaya iniyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Uluslararası ajansların geçtiği son bilgilere göre polis özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgelerde güvenlik önlemlerini artırdı. Marsilya'ya güvenliği desteklemek için zırhlı araçlar ve helikopterler gönderildi. Ülkenin dört bir yanındaki yerel makamlar gösterilerin yasaklandığını duyurdu, toplu taşımaya akşamları durdurma kararı getirildi ve bazıları bölgelerde gece sokağa çıkma yasakları uygulandı.

MACRON LİDERLİĞİNİN EN BÜYÜK KRİZLERİNDEN BİRİ İLE KARŞI KARŞIYA...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2018 yılının sonlarında Fransa'nın büyük bölümünü felç eden 'Sarı Yelekliler' protestolarından ve geçtiğimiz aylarda patlak veren 'emeklilik reformu' isyanının ardından liderliğinin en büyük krizlerinden birinin üstesinden gelmeye çalışıyor. Almanya ziyaretini iptal eden Fransız lider yeni bir meydan okuma ile karşı karşıya ve işi pek kolay görünmüyor.

MACRON KONTROLÜ KAYBEDİYOR, DÜNYA ŞAŞKINLIKLA İZLİYOR

İngiliz Telegraph gazetesinde "Fransa kendini parçalarken dünya şaşkınlıkla izliyor" başlıklı analizde, "MACRON, Fransa'nın kontrolünü kaybediyor. Binlerce tutuklama, yakılan okullar, kamu binaları, yağmalanan dükkanlar... " ifadeleri yer aldı. Makalenin yazarı Anne Elisabeth Moutet, ülkede 5 gündür devam eden protestoların, çeyrek asırdan fazla süredir yönetimde olan 'korkak hükümetlerin' temel hukuk ve düzeni ihmal etmelerinin sonucu olduğu yönünde yükselen bir düşünce olduğuna dikkat çekti.

"KIMILDAMA YOKSA BEYNİNE KURŞUNU YERSİN"

Öte yandan Nael M.'nin vurulduğu anın görüntüleri de ortaya çıktı. Nael M.'nin vurulma görüntüleri sosyal medyada infiale neden olurken, öldürüldüğü sırada Nael ile aynı araçta olan bir kişi de o anlarda yaşananları anlattı. Bu açıklamalara göre, motosikletli polisler arkadan takip ettikleri aracı durdurdu. Polis memurlarından biri aracın camına gelip, "Motoru durdur yoksa seni vururum" dedi ve elindeki silahın uç kısmı ile Nael'in kafasına vurdu. Daha sonra ikinci bir polis memuru ise elindeki silahı gence doğrultup, "Kımıldama yoksa kurşunu beynine yersin" dedi.

KONUŞMADAN SONRA POLİS MEMURU ATEŞ ETTİ

Sosyal medyadaki görüntülerde iki polisin aracın camına gelerek konuştukları daha sonra polis memurunun bir el ateş ettikten sonra aracın hızla uzaklaştığı görülüyor.