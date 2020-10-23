Ölümü göze alarak toplayıp kilosunu 300 TL'den satıyorlar - Son Dakika

Ölümü göze alarak toplayıp kilosunu 300 TL'den satıyorlar

23.10.2020 09:01

Ölümü göze alarak toplayıp kilosunu 300 TL'den satıyorlar Kozalak avcıları güvenlik önlemi almadan metrelerce yükseklikteki ağaçlardan kozalak topluyor Emeklerini çam ağaçlarından kazanıyorlar Aydın'dan Antalya'nın Manavgat ilçesine kozalak toplamaya gelen 11 işçi, Kum mevkiindeki ormanlık...

Ölümü göze alarak toplayıp kilosunu 300 TL'den satıyorlar

Kozalak avcıları güvenlik önlemi almadan metrelerce yükseklikteki ağaçlardan kozalak topluyor

Emeklerini çam ağaçlarından kazanıyorlar

ANTALYA - Aydın'dan Antalya'nın Manavgat ilçesine kozalak toplamaya gelen 11 işçi, Kum mevkiindeki ormanlık alanda 20 günde 15 ton çam kozalağı topladı. Çam kozalağının tonundan 15-20 kilo fıstık içi çıktığı, 300 liraya satıldığı, baharatçılarda kilosunun bin liraya kadar satıldığı bildirildi.

Orman Bakanlığının Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde çam kozalağı toplamak için Aydın'dan 11 kişilik işçi grubu, Kum mevkiinde Doğançam, Seydiler ve Aksaz köylerinin sınırlarında bulunan ormanlık alanda fıstık çamı kozalağı topluyor.

Kendilerini 'kozalak avcıları' olarak adlandıran işçiler, kozalakları toplayabilmek için çam ağaçlarının tepesine çıkarken ekmeklerini kazanabilmek için hayatlarını tehlikeye atıyor.

Kozalak işçiliğinin Aydın'da yaygın olduğunu, kozalak toplayan kişilerin küçük yaşta ağaca tırmandığını belirten Ramazan Ece "İşimizin tehlikesinin farkındayız. Zaman zaman kazalar da yaşıyoruz. Ama ekmek kazanmak kolay değil. Yeri geliyor 1 veya 2 tane kozalağın olduğu ağaca tırmanıyoruz. Manavgat'ta 20 günde 15 top dolayında kozalak topladık. Bu bölgede 20 ton dolayında hasat bekliyoruz. Gerekli ilaçlama ve bakım yapılsa buradan en az 100 ton dolayında kozalak toplanır" dedi.

Fıstık çamı kozalağının tonundan 15-20 kilo dolayında iç fıstık çıktığına dikkat çeken Ece, "İç fıstığın kilosunu 300 liradan satıyoruz. Bu bölgeden 300-400 kilo arasında iç fıstık çıkmasını bekliyoruz. Market ve baharatçılarda dolmalık fıstık ve güner içi olarak adlandırılan bu fıstığın kilosu bin liraya kadar satılabilmektedir" şeklinde konuştu.

Ölümü göze alarak toplayıp kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Ölümü göze alarak toplayıp kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Ölümü göze alarak toplayıp kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Ölümü göze alarak toplayıp kilosunu 300 TL'den satıyorlar

Türk Lirası, Manavgat, Kozalak, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ölümü göze alarak toplayıp kilosunu 300 TL'den satıyorlar - Son Dakika Ekonomi

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