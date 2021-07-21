Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden taziye paylaşımları peş peşe geldi

Gözyaşları sel oldu! Alişan'ın 20 gündür yoğun bakımda yatan kardeşi vefat etti

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Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gün önce tespit edilen koronavirüs teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sarıyer Maslak'ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınan Tektaş'ın durumu gece saatlerinde ağırlaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜMÜ HERKESE YASA BOĞDU

41 yaşındaki iki çocuk babası Selçuk Tektaş'ın ölümü başta ailesi olmak üzere sanat camiasını yasa boğdu. Ölüm haberini alan ünlü isimler ise sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı.

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"Selçuk benim güzel kalpli kardeşim içimizi yaktın. Ölüm sana hiç yakışmadı mekanın cennet olsun. Nur içinde uyu."

MEHMET ALİ ERBİL

"Allah ailesine, eşine sabır versin. Nur içinde yatsın."

SEDA SAYAN

"Üzüntümü ifade edebilecek durumda değilim Allah'ım sabır, metanet versin. Başınız sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin. Alişan'ın kardeşi Selçuk aramızdan ayrıldı üzerine nurlar yağsın."

CELİL NALÇAKAN

"Ne denir ki; "Ne dense boş" tan başka? Sana huzur, sevenlerine sabır dilerim. Mekanın cennet olsun kardeşim."

GÖKHAN TEPE

"Ah Selçuk'um canım kardeşim. İçimiz yandı. Mekanın cennet olsun canım kardeşim. Güzel ailenin, hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz , Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun."

HAKAN TAŞIYAN

"Sevgili Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Başınız sağ olsun. Allah geride kalanlara uzun ömürler, yakınlarına sabır nasip eylesin. Mekanı cennet olsun."

BİRCAN BALİ

"Hiç tanımadığım bir insana günlerce dua ettik annemle. O kadar üzgünüm ki mekanın cennet olsun Selçuk. Allah geride bıraktıklarına sabır versin. "

SEREN SERENGİL

"Allah iyi olanları erken yanına alıyor. Melek gibi bir adamdı. Çok ama çok üzgünüm. Aşı olduklarını okumuştum peki nasıl olur insan kendini düşünmekten alamıyor. Allah annesine, babasına, kardeşine ama en çok da karısı ve çocuklarına sabır versin. Melekler içinde uyu Selçuk."

VOLKAN BAHÇEKAPILI

"Kardeşimizi kaybettik."

EMİNE ÜN

"Çok üzüldüm çok. Hep gülen yüzün ile aklımda kalacaksın Selçuk. Mekanın cennet olsun. Allah'ımdan sabır diliyorum. Başınız sağ olsun."

DERYA ULUĞ

"Alişan'ın kardeşi Selçuk günlerdir verdiği yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Tüm aileye, sevdiklerine çokça sabır diliyorum. Çok üzgünüm."

YELİZ ŞAR

"Ah be Selçuk olmadı bu içim yandı. Sen zaten melektin tanıdığım en düzgün insanlardan biriydin. Sözün bittiği yer. Bu lanet hastalık seni de aldı. Allah mekanını cennet eylesin ve tüm ailene sabır versin."

HATİCE

"Çok üzgünüm çok. Alişan'ım başınız sağ olsun güzel kardeşim. Nurlarda yatsın, rabbim size sabır versin."