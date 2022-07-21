Ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Dr. Ekrem Karakaya 'şehit' ilan edildi - Son Dakika
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Ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Dr. Ekrem Karakaya 'şehit' ilan edildi

21.07.2022 17:22

Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'ya şehitlik unvanı verildi. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, anma töreninde yaptığı açıklamada, "Şehidimizin ailesi artık yüce devletimize emanet. Ekrem kardeşimize devletimiz 'şehit' unvanı verdi. Bundan sonra eşi ve kıymetli evlatları şehit yakını olarak devletimizin ve milletimizin şemsiyesi altında ömür boyu korunacakla" şeklinde konuştu.

Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Karakaya 7 Temmuz'da, anjiyo ameliyatı olan annesinin ölümünden sorumlu tutan Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırganda aynı tabancayla başına ateş edip, yaşamına son verdi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Konya Şehir Hastanesi'nde anma töreni düzenlendi.

Tören, Dr. Karakaya'nın hayatını konu alan kısa film gösterimiyle başladı. Kuran ve dua okunmasıyla devam eden törende konuşan hastane başhekimi Dr. Oğuzhan Günenc, Karakaya'nın yaklaşık 1 yıl önce Şehir Hastanesi'nde göreve başladığını belirtti. Günenc, "Rahmetli doktorumuza kendi memleketi Kayseri'de göreve başlama seçeneği sunulmuş olmasına rağmen mesleğini daha iyi icra edebileceğini, hastalarına daha faydalı olabileceğini düşündüğü için kendisi hastanemizi tercih etmiştir" şeklinde konuştu.

Çalıştığı hastanede öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'ya 'şehit' unvanı verildi

ADI YAŞATILACAK

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya için 'şehit' unvanı verildiğini belirterek, şunları söyledi: "Şehidimizin ailesi artık yüce devletimize emanet. Ekrem kardeşimize devletimiz 'şehit' unvanı verdi. Bundan sonra eşi ve kıymetli evlatları şehit yakını olarak devletimizin ve milletimizin şemsiyesi altında ömür boyu korunacaklar" dedi. Şehit Karakaya'nın adının Konya'da bazı sağlık tesislerine ve caddelere verilerek yaşatılacağını da belirten Koç, "Şehidimizin adını yaşatma adına devlet büyüklerimiz gerekenleri yapıyorlar. Rabbim bu acıları bir daha yaşatmasın" ifadelerine yer verdi.

Çalıştığı hastanede öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'ya 'şehit' unvanı verildi

KARABÜK'TEN HASTALARI GELİYORDU

Mesai arkadaşları adına kürsüye gelen kardiyoloji uzmanı Dr. Selçuk Öztürk, "Ekrem abimiz kliniğimizin yaşça ve tecrübece en büyüklerinden olmasına rağmen bizlere saygısından dolayı 'abi' diye hitap eder, hastalarına hakim olsa bile hepimizle istişare ederdi. Hiçbir hastası ya da iş arkadaşı ile ufacık da olsa bir münakaşası olmadı. Kliniğimizde 1 yılda kendisini öylesine sevdirdi ki hekim ve hekim dışı tüm personellerin en sevdiği ve saygı duyduğu kişi oldu. En son Ramazan Bayramı'nda nöbetçi olmamasına rağmen bayram öncesi kalan hastalara ve izne ayrılan hekim arkadaşların hastalarını devralarak her gün vizit yaptı. Ben buna şahidim. Sürekli olarak hastalarından olumlu geri dönüşler alan bir kardeşimizdir. Hatta daha önce çalışmış olduğu Karabük ilinden Konya'ya gelen hastalarını biliyoruz" diye konuştu.

Anma töreninden kareler;

Çalıştığı hastanede öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'ya 'şehit' unvanı verildi
Çalıştığı hastanede öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'ya 'şehit' unvanı verildi
Çalıştığı hastanede öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'ya 'şehit' unvanı verildi
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Silahlı saldırıda ölen Dr. Karakaya'ya 'şehit' unvanı verildi Silahlı saldırıda ölen Dr. Karakaya'ya 'şehit' unvanı verildi Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya, Konya Şehir Hastanesinde anıldı Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya, Konya Şehir Hastanesinde anıldı
Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Ekrem Karakaya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Dr. Ekrem Karakaya 'şehit' ilan edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Dr. Ekrem Karakaya 'şehit' ilan edildi - Son Dakika
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