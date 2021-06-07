Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde yaşayan 5,5 aylık hamile Neslihan Albuz(29), kalp damarlarındaki genişleme nedeniyle 23 Mayıs'ta Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
Albuz, 1 gün sonra yoğun bakımda yaşamını yitirdi. Neslihan Albuz'un bebeği ise sezaryenle alındı. Aynı hastanede 14 gün tedavi gören bebek, yaşamını yitirdi.
Ailesi tarafından hastaneden alınan bebeğin cenazesi, Satibeyler Mahallesi'ndeki camide kılınan namazın ardından annesinin yanındaki mezarda toprağa verildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Ölümü yürek yakmıştı! 5,5 aylık hamile kadından sonra bebeği de hayata veda etti - Son Dakika