Son Dakika Haberleri: 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp, kendini astı
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'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp, kendini astı

1 saat önce

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, bir zincir marketin şubesinde çalışan Hakan Boztoprak (32), 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp, kendini astı.

'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp, kendini astı, System.String[]
ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, bir zincir marketin şubesinde çalışan Hakan Boztoprak (32), 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp, kendini astı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi Sütçüler Caddesi'ndeki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Bir zincir marketinin şubesinde çalışan Hakan Boztoprak, evde kimsenin olmadığı sırada dış kapının üst pervazına bağladığı iple kedisini astı. Akşam saatlerinde işten eve gelen Arif Boztoprak, kapıyı açınca oğlunu asılı halde gördü. Baba Boztoprak'ın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları müdahalede, Hakan Boztoprak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Baba Boztoprak'ın yanı sıra haberi duyarak olay yerine gelen yakınları evin önünde uzun süre gözyaşı döktü
Polis ekipleri yaptığı incelemede, Hakan Boztoprak'ın yanında 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not buldu.
Boztoprak'ın cansız bedeni, otopsi için  Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.
Soruşturma sürüyor.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:47 Kaynak: DHA
Sütçüler, Antalya, Kepez, Güncel
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