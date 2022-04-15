"Ölümümden sorumludur" notu bırakıp intihar etmişti! Aleyna'nın sanığının müebbet hapsi istendi - Son Dakika
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"Ölümümden sorumludur" notu bırakıp intihar etmişti! Aleyna'nın sanığının müebbet hapsi istendi

15.04.2022 20:24

Iğdır'da "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" notu bırakarak intihar eden 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan 41 yaşındaki Gökhan Argın'ın müebbet hapsi istendi.

Iğdır'da yaşayan Aleyna Ağgül, 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulundu. "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not bırakan Aleyna'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında nakliye firması sahibi Gökhan Argın gözaltına alındı.

CEP TELEFONU VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELENDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı, şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti. Ancak savcılığın itirazı reddedildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Ağgül'ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderdi.

İntihar eden 18 yaşındaki Aleyna'nın 'Ölümümden sorumludur' notu bıraktığı sanığın müebbet hapsi istendi

GENÇ KIZI ÖLÜME SÜRÜKLEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Yapılan incelemeler sonucunda mahkemeye sunulan raporu inceleyen hakim, genç kızı ölüme sürüklediği öne sürülen Gökhan Argın'ın yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi. Yeniden gözaltına alınan Ağgül, olaydan 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.

İFADESİ ALINDI

Gökhan Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 6 sayfalık iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Gökhan Argın, 'şantaj', 'basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep' verme suçlarından ilk olarak 18 Mart 2022'de hakim karşısına çıktı. İfadelerin alındığı duruşma 15 Nisan'a ertelendi.

İntihar eden 18 yaşındaki Aleyna'nın 'Ölümümden sorumludur' notu bıraktığı sanığın müebbet hapsi istendi

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Aleyna Ağgül'ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın, bugün 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Iğdır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Erzincan Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Gökhan Argın, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkında mütalaasını verdi. Sanık Gökhan Argın hakkında 'iyi hal indirimi' yapılmamasını isteyen savcı, müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkında savunma yapabilmeleri için duruşmayı 27 Nisan 2022 tarihine erteledi.

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Sulh Ceza Hakimliği, Aleyna Ağgül, Medya, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Ölümümden sorumludur' notu bırakıp intihar etmişti! Aleyna'nın sanığının müebbet hapsi istendi - Son Dakika


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20:24 "Ölümümden sorumludur" notu bırakıp intihar etmişti! Aleyna'nın sanığının müebbet hapsi istendi
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SON DAKİKA: "Ölümümden sorumludur" notu bırakıp intihar etmişti! Aleyna'nın sanığının müebbet hapsi istendi - Son Dakika
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