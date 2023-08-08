Ölümünden iki ay sonra mezardan çıkarılan rahibin yüzündeki tebessüm herkesi şok etti - Son Dakika
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Ölümünden iki ay sonra mezardan çıkarılan rahibin yüzündeki tebessüm herkesi şok etti

08.08.2023 16:43

Tayland'ın sevilen rahiplerinden Phor Pian, 92 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünden iki ay sonra cesedi çıkarılan rahibin yüzündeki tebessüm herkesi şaşırttı. Pian'ın takipçileri bu olağanüstü anı fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı. Cesedinin çürümediği görülen rahibin huzurlu durumu, nirvanaya ulaştığının bir işareti olarak değerlendirildi.

Tayland'ın en sevilen rahiplerinden uang Phor Pian, 92 yaşında Bangkok'un başkentindeki bir hastanede hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Ölümünden iki ay sonra mezardan çıkarılan rahibin yüzündeki tebessüm herkesi şok etti

Kamboçyalı olan Pian, çoğu ömrünü Tayland'ın Lopburi ilinde tanınmış bir manevi ve Budist gurusu olarak hizmet vererek geçirdi. Ölümünün ardından cesedi bu bölgeye geri götürüldü.

Geçen hafta rahibin cesedi, hizmet verdiği tapınakta muhafaza edilen tabutundan cesedini çıkardı ve bedeninin çürümediğini görünce şaşırdı.

Şaşırtıcı bir şekilde, Pian aynı zamanda gülümsüyordu ve takipçileri bu olağanüstü anı fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.

Ölümünden iki ay sonra mezardan çıkarılan rahibin yüzündeki tebessüm herkesi şok etti

Raporlar, rahiplerin kutsal adamın bedenini yeni ve temiz kıyafetler giydirebilmek için çıkardıklarını belirtti.

Cesedi, ölümden sonraki 36 saatten fazla süre geçmemiş gibi bir haldeydi, raporlara göre.

Pian'ın huzurlu durumu, rahibin gerçekten nirvanaya ulaştığının bir işareti olarak tanımlandı, bu Budizm'deki nihai manevi hedefi simgeler.

Rahibin takipçileri, ölümünün 100. gününde yapılacak son istirahat törenine kadar dua etmeye devam edecek.

Eylül ayında The Sun, Endonezyalı bir kabilenin ölü sevdiklerinin cesetlerini mezarlarından çıkararak tarım arazilerinin üzerinde gösteri yaptığını bildirdi - iyi talih elde etmeye çalışırken.

Güney Sulawesi'nin yüksek bölgelerinde yaşayan Torajan aileleri, ölü yakınlarının ve arkadaşlarının cesetlerini yıkıyor, tımar ediyor ve giydiriyor; bu işlemi yıllık Ma'nene hasat kutlamalarının bir parçası olarak yapıyor.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
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