Ölümüne eğlence... 5 katlı apartmanın çatısında uçurtma havalandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Ölümüne eğlence... 5 katlı apartmanın çatısında uçurtma havalandırdı

28.07.2022 11:26
Ölümüne eğlence... 5 katlı apartmanın çatısında uçurtma havalandırdı

Ölümüne eğlence... 5 katlı apartmanın çatısında uçurtma havalandırdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 5. katlı apartmanın çatısına çıkan genç, tehlikeye aldırış etmeden uçurtmasını havalandırdı.

Ölümüne eğlence... 5 katlı apartmanın çatısında uçurtma havalandırdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 5. katlı apartmanın çatısına çıkan genç, tehlikeye aldırış etmeden uçurtmasını havalandırdı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay Orhaniye Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. 15 metre yüksekliğindeki 5 katlı apartmanın üzerine çıkan henüz kimliği belirlenemeyen genç, dakikalar uçurtmasını havalandırmaya çalıştı. Dakikalar sonra uçurtmasını havalandıran gencin, dakikalarca dengesini sağlamak için sendelediği görüldü. Gencin tehlikeli eğlencesi, amatör kamerayla saniye saniye görüntülendi.

YORUMLAR
500
Başıboş at trafiği altüst etti Başıboş at trafiği altüst etti Koltuk imalathanesinde korkutan yangın Koltuk imalathanesinde korkutan yangın
Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ölümüne eğlence... 5 katlı apartmanın çatısında uçurtma havalandırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:39 CHP Gençlik Kolları'nın 'provokasyon' iddiasına Savcı Sayan'dan yanıt: Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye bekleriz
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 17:15:39. #1.13#
SON DAKİKA: Ölümüne eğlence... 5 katlı apartmanın çatısında uçurtma havalandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement