Olay Orhaniye Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. 15 metre yüksekliğindeki 5 katlı apartmanın üzerine çıkan henüz kimliği belirlenemeyen genç, dakikalar uçurtmasını havalandırmaya çalıştı. Dakikalar sonra uçurtmasını havalandıran gencin, dakikalarca dengesini sağlamak için sendelediği görüldü. Gencin tehlikeli eğlencesi, amatör kamerayla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ölümüne eğlence... 5 katlı apartmanın çatısında uçurtma havalandırdı - Son Dakika

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