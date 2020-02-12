Ölümüne neden olan arsaya bu yaz villa yaptıracaktı - Son Dakika

Ölümüne neden olan arsaya bu yaz villa yaptıracaktı MUĞLA'nın Ula ilçesinde, evinin önünde ayrı yaşadığı eşi Ebru Balaban'ın (48) mal varlığı için 250 bin lira para karşılığı tuttuğu kiralık katil tarafından öldürülen Hasan Balaban'ın (60), eski milli boksör olduğu öğrenildi. Balaban'ın bu yaz ayında villa yaptırmak için arsasını taş duvarlarla ördürttüğü görüldü. Ula'da kafeterya işletmeciliği yapan Hasan Balaban, geçen 7 Şubat'ta Gökçe Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayıp, yaşamını yitirdi. Balaban'ın ölümü sonrası cinayeti aydınlatmak için Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak Aydın plakalı bir otomobilin olayın ardından hızla uzaklaştığını belirledi. Bunun üzerine çevredeki MOBESE kayıtlarını incelemeye alan jandarma, otomobilin plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan jandarma, otomobilin Özgür Arslan tarafından kiralandığını belirledi. Bunun üzerine İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Polis, Özgür Arslan'ı olayın ertesi günü gözaltına aldı. Arslan'ın ifadesinden aracı, Bekir Koyuncu için kiralandığı tespit edildi. Polis Koyuncu'yu 9 Şubat akşamı saklandığı eve operasyon düzenleyip, yakaladı. Koyuncu, polisteki ifadesinde, Hasan Balaban'ı 250 bin lira karşılığında öldürdüğünü itiraf etti. ÖLEN KİŞİNİN MALLARI SATILINCA PARAYI ALACAKTI

Koyuncu, kendisini kiralık katil olarak Hasan Balaban'ın eşi Ebru Balaban ile sevgilisi Akın Kulakçı'nın tutuğunu ve ücretini öldürdüğü kişinin mallarının satılmasının ardından almak üzere anlaştıklarını da anlattı. Bunun üzerine Aydın'da yaşadıkları öğrenilen Ebru Balaban ve sevgilisi Akın Kulakçı da gözaltına alındı. 4 şüpheli, geçen pazartesi günü Ula'dan gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.

EŞİNE BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ

Hasan Balaban'ın 9 ay önce evi terk eden eşi Ebru Balaban'a bir süre önce boşanma davası açtığı; denizi kuşbakışı gören arsası, teknesi ve kafeteryası bulunduğu, bunların maddi değerinin ise 3 milyon liradan fazla olduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye çıkarılan Bekir Koyuncu, Özgür Arslan, Ebru Balaban ile onun sevgilisi olduğu ileri sürülen Akın Kulakçı tutuklandı.

'ÇOK PİŞMANIM'

Öte yandan cinayeti işleyen Bekir Koyuncu'nun jandarmadaki ifadesinde, "Akın, borçlarım olduğunu biliyordu. Sevgilisi Ebru'nun boşanma aşamasında olduğu eşi Hasan'ın arsası ve işyeri olduğunu söyledi. Hasan beyi öldürmem halinde 250 bin lira vereceklerini söylediler. Bende bunun imkansız olduğunu söyledim. Bir anda şeytana uyarak teklifi kabul ettim ve cinayeti işledim. Artık ne söylesem bir anlamı yok. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Eski milli boksör olan Hasan Balaban'ın, Muğla- Fethiye Karayolu üzerindeki kafeteryasının kilitli olduğu görülürken, Gökçe mahallesinde denizi kuşbakışı gören çam ormanları içindeki arsasına bu yaz ayında villa yaptıracağı öğrenildi.