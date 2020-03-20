Ölümüne temizlik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ölümüne temizlik - Son Dakika

Ölümüne temizlik

6 saat önce

MERSİN'de 17 katlı binanın 10'uncu katındaki dairenin camlarını hiçbir güvenlik önlemi almadan silen kadın görenleri dehşete düşürdü.

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MERSİN'de 17 katlı binanın 10'uncu katındaki dairenin camlarını hiçbir güvenlik önlemi almadan silen kadın görenleri dehşete düşürdü.

Olay, Mezitli İlçesi Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın 17 katlı binanın 10'uncu katındaki dairenin camlarını hiçbir güvenlik önlemi almadan sildi. Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesine aldırmayan kadını görenler temizlik anını cep telefonuyla görüntüledi.Bir süre daha camları silen kadın daha sonra evin içine girdi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:20 Kaynak: DHA

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