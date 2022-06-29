Ölümüne tesadüf...Akrabalar motosikletle çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Ölümüne tesadüf...Akrabalar motosikletle çarpıştı: 1 ölü

29.06.2022 10:29
Ölümüne tesadüf...Akrabalar motosikletle çarpıştı: 1 ölü

Çanakkale (İHA) –Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Uluköy köyü civarında iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Çanakkale (İHA) –Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Uluköy köyü civarında iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışan motosikletlerde bulunan kişilerin akraba olduğu ortaya çıkarken 1 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Uluköy ve Yahya Çavuş köyleri arasında saat 21.30 sularında iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında ağır yaralanan Metin Derya, ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer motosikleti kullanan Mustafa Özel'in ise durumunun ağır öğrenildi. Aynı zamanda Mustafa Özel ile Metin Derya'nın Enişte-Kayınço oldukları öğrenildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Mustafa Özel, Çanakkale, Uluköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ölümüne tesadüf...Akrabalar motosikletle çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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