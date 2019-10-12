Son Dakika Haberleri: Ölümünün 10. yılında Mustafa Ahıskalıoğlu anılıyor
Son Dakika Güncel Ölümünün 10. yılında Mustafa Ahıskalıoğlu anılıyor

Ölümünün 10. yılında Mustafa Ahıskalıoğlu anılıyor

1 saat önce

Bayburt kültürüne önemli hizmetleri olan Mustafa Ahıskalıoğlu, ölüm yıldönümünde anılıyor.

Ölümünün 10. yılında Mustafa Ahıskalıoğlu anılıyor, System.String[]

Bayburt kültürüne önemli hizmetleri olan Mustafa Ahıskalıoğlu, ölüm yıldönümünde anılıyor.


Bayburt Türküleri denilince akla gelen isimlerden biri olan Mustafa Ahıskalıoğlu, 10 yıl önce hayata veda etti. Söz ve bestesi kendisine ait olan 'Kara Basma İz Olur' türküsü ile ünü ülke geneline yayılan, askeri kışlalara giren Ahıskalıoğlu, ölüm yıldönümünde anılıyor. Bayburt'ta gençlik dönemlerinde bir süre tiyatro ve müziği bir arada yürüten ve sonrasında müziğe ağırlık vererek, halk müziği solo ve koro çalışmalarına öncülük eden Ahıskalıoğlu, sadece kendi eserleri ile değil diğer bestekar arkadaşlarına ait türkülerin de her zaman koruyucusu olmuştu. 69 yaşında hayata çok sevdiği memleketi Bayburt'ta veda eden Ahıskalıoğlu, geçim derdini dindirdiği marangozluk mesleğinden arda kalan tüm zamanlarını Bayburt kültürüne ayırmıştı. 14 yaşında sahne tozu yutmaya başlayan Ahıskalıoğlu, ömrünün geri kalan kısımlarında birçok sahne tecrübesi yaşamış, TRT ekranlarında Orhan Hakalmaz'ın konuğu olmuş, TRT Erzurum Radyosu'nda onlarca kez program yapmıştı. - BAYBURT

Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:47 Kaynak: İHA
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