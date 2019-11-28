Ölümünün 4'üncü yılında dostları Tahir Elçi'yi anlatıyor: Özlüyoruz

widget--size-fullwidth widget--align-center"> Birçok medeniyete beşiklik etmiş, ev sahipliği yapmış bu kadim bölgede, insanlığın bu ortak mekanında silah, çatışma, operasyon istemiyoruz. Savaşlar, çatışmalar, silahlar, operasyonlar bu alandan uzak olsun diyoruz

Tahir Elçi



Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin bu sözlerinin ardından öldürülmesinin üzerinden dört yıl geçti. Cinayetin failleri ortaya çıkarılmadı. Soruşturmada 4 başsavcı, beş savcı değişti. Cinayet anına ait görüntü kayıtları halen kayıp. Adli Tıp Kurumu'nda çalışan Mehtap Altuğ'un delil karatıldığına ilişkin ifadesi olduysa da buna ilişkin suç duyurusu henüz sonuçlanmadı. Soruşturmada hala tek bir şüpheli bulunmuyor.



Faili meçhullerin, işkencenin sıkça yaşandığı 1990'lı yıllarda avukatlık yapan Tahir Elçi o zamanlar da ölüm tehdidiyle karşılaşan ve yürüttüğü hukuk mücadelesiyle "faili meçhullerin avukatı" olarak anılan bir hukukçuydu.