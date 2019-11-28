Son Dakika Haberleri: Ölümünün 4'üncü yılında dostları Tahir Elçi'yi anlatıyor: Özlüyoruz
Son Dakika Dünya Ölümünün 4'üncü yılında dostları Tahir Elçi'yi anlatıyor: Özlüyoruz - Son Dakika Dünya

Ölümünün 4'üncü yılında dostları Tahir Elçi'yi anlatıyor: Özlüyoruz

6 saat önce

Ölümünün dördüncü yılında dostları Tahir Elçi'yi anlatıyor: Onu özlüyoruz

Ölümünün 4'üncü yılında dostları Tahir Elçi'yi anlatıyor: Özlüyoruz, System.String[]

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Birçok medeniyete beşiklik etmiş, ev sahipliği yapmış bu kadim bölgede, insanlığın bu ortak mekanında silah, çatışma, operasyon istemiyoruz. Savaşlar, çatışmalar, silahlar, operasyonlar bu alandan uzak olsun diyoruz


Tahir Elçi


Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin bu sözlerinin ardından öldürülmesinin üzerinden dört yıl geçti. Cinayetin failleri ortaya çıkarılmadı. Soruşturmada 4 başsavcı, beş savcı değişti. Cinayet anına ait görüntü kayıtları halen kayıp. Adli Tıp Kurumu'nda çalışan Mehtap Altuğ'un delil karatıldığına ilişkin ifadesi olduysa da buna ilişkin suç duyurusu henüz sonuçlanmadı. Soruşturmada hala tek bir şüpheli bulunmuyor.


Faili meçhullerin, işkencenin sıkça yaşandığı 1990'lı yıllarda avukatlık yapan Tahir Elçi o zamanlar da ölüm tehdidiyle karşılaşan ve yürüttüğü hukuk mücadelesiyle "faili meçhullerin avukatı" olarak anılan bir hukukçuydu.

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Tahir Elçi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:11 
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