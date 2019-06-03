Son Dakika Haberleri: Ölümünün 56. yılında anılan büyük halk ozanlarının son halkası: Nazım Hikmet Ran
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Ölümünün 56. yılında anılan büyük halk ozanlarının son halkası: Nazım Hikmet Ran

1 saat önce

Nazım Hikmet Ran ölümünün 56. yılında anılıyor

Ölümünün 56. yılında anılan büyük halk ozanlarının son halkası: Nazım Hikmet Ran, System.String[]
Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair, yazar Nazım Hikmet Ran vefatının 56. yılında anılıyor. Dedesi Nazım Paşa'nın etkisiyle şiire ilgi duyan usta kalem genç yaşta yazmaya başladığı şiirleriyle uluslararası üne kavuştu.

20 Kasım 1901'de Selanik'te doğan 'Mehmet Nazım' edebiyat tarihinde "Nazım Hikmet" adıyla tanındı. Usta şair, Ran soyadını ise sonradan aldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:38 
Nazım Hikmet Ran, Dünya
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