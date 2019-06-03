Ölümünün 56. yılında anılan büyük halk ozanlarının son halkası: Nazım Hikmet Ran
1 saat önce
Nazım Hikmet Ran ölümünün 56. yılında anılıyor
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:38
Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair, yazar Nazım Hikmet Ran
vefatının 56. yılında anılıyor. Dedesi Nazım Paşa'nın etkisiyle şiire ilgi duyan usta kalem genç yaşta yazmaya başladığı şiirleriyle uluslararası üne kavuştu. 20 Kasım
1901'de Selanik'te doğan 'Mehmet Nazım
' edebiyat tarihinde "Nazım Hikmet
" adıyla tanındı. Usta şair, Ran soyadını ise sonradan aldı.
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