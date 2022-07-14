Ölünce o montla gömülmek istemişti, o montun hikayesi yürekleri ısıttı - Son Dakika
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Ölünce o montla gömülmek istemişti, o montun hikayesi yürekleri ısıttı

14.07.2022 12:09

Ölünce o montla gömülmek istemişti, o montun hikayesi yürekleri ısıttı Muhsin Yazıcıoğlu'nun üşüdüğünü fark edip hediye ettiği montla gömülmek istemişti, ölünce yakın akrabaları o montu Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evine teslim etti.

Ölünce o montla gömülmek istemişti, o montun hikayesi yürekleri ısıttı

SİVAS - Muhsin Yazıcıoğlu'nun üşüdüğünü fark edip hediye ettiği montla gömülmek istemişti, ölünce yakın akrabaları o montu Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evine teslim etti.

Büyük Birlik Partisi'nin şehit genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu Sivas'ta bir mitingi sırasında üşümekte olan Yaşar Türkmen'e "Sen üşüme ben üşürüm" diyerek üzerindeki montu hediye etmişti. Yazıcıoğlu bu olaydan kısa bir süre sonra içerisinde olduğu helikopterin düşürülmesi ile şehit oldu. Türkmen, rahmetliden kendisine kalan bu hatıraya gözü gibi baktı. Bu mont için kendisine büyük paralar teklif edildi. Tüm teklifleri geri çevirerek öldüğünde bu montla gömülmek istediğini söyledi. Türken ise geçtiğimiz günlerde vefat etti. Ailesi Türkmen'in bu vasiyetini yerine getirememiş olsalar da Muhsin Yazıcıoğlu'na ait bu montu Şarkışla ilçesinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu anı evine teslim ettiler.

Gözyaşlarına boğuldular

Türkmen'in ablası Esma Tapan, eşi Güldane Türkmen ve eniştesi Rüstü Tapan, vasiyeti yerine getirememiş olsalar da montu asıl sahibine ulaştırmanın mutluluğu ile gözyaşlarına boğuldular. Aile, dönemin Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından restore edilerek anı evine dönüştürülen Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evi gezip tanıtım filmlerini izledi.

Esma Tapan burada yaptığı açıklamada

Bir nevi olsa da kardeşinin vasiyetini yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtip, "Kardeşim rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun mitingine tişörtle gitmişti. Muhsin Yazıcıoğlu 'sen üşüme senin yenine ben üşürüm' diyerek giydiği montu ona hediye etti. Kardeşime o mont için çok paralar teklif edildi. Kardeşim Sivas'ta her kesimin Sivas'ta her kesimin sevdiği birisiydi. Tüm tekliflere rağmen 'ölene kadar bunu üzerimden çıkartmam, ölünce de üzerimde gömülsün' demişti. Dinimizce uygun görülmediği için bunu yapamadık ama onunda vasiyetinin bir nebzede olsa yerine gelmesi için, Muhsin Başkanımız da üşümesin diye anı evine teslim etmeye karar verdik. İnşallah diğer tarafta buluşurlar, ikisi de üşümez" dedi.

Anı evinde sergilenmek üzere montu aileden teslim alan Büyük Birlik Partisi Şarkışla İlçe Başkanı Faruk Şahbaz ise aileye teşekkür etti.

YORUMLAR
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Montun hatırası büyük ölünce o montla gömülmek istedi Montun hatırası büyük ölünce o montla gömülmek istedi Yaşı küçük kalbi büyük, yaptığı hareketle gönülleri fethetti Yaşı küçük kalbi büyük, yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Ölünce o montla gömülmek istemişti, o montun hikayesi yürekleri ısıttı - Son Dakika

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