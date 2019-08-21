Son Dakika Haberleri: Olur'da fitness salonu ve cep sineması bulunan kütüphane açıldı
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Olur'da fitness salonu ve cep sineması bulunan kütüphane açıldı

1 saat önce

ERZURUM'un Olur ilçesinde içinde fitness salonu, cep sineması, kafe ve oyun alanı bulunan semt kütüphanesi hizmete açıldı.

Olur'da fitness salonu ve cep sineması bulunan kütüphane açıldı, System.String[]
ERZURUM'un Olur ilçesinde içinde fitness salonu, cep sineması, kafe ve oyun alanı bulunan semt kütüphanesi hizmete açıldı. Olur Kaymakamı Doğan Kemelek, robotik kodlama, sistem atölyesi ve eğitim sınıfı da bulunan kütüphanenin okuma kültürünün gelişmesine katkıda bulunacağını bildirdi.
Olur Kaymakamlığı'nın geçen yıl yaptığı ihtiyaç analizi çalışmasında çocuk ve gençlerin sosyal, kültürel ve sportif imkanların kısıtlı olmasından şikayetçi olmaları üzerine proje hazırlandı. Bölgede okuma kültürünü geliştirmek amacıyla semt kütüphaneleri projesini uygulayan Doğu Anadolu Projesi (DAP) Başkanlığı'ndan da 290 bin TL destek alan Kaymakamlık, kullanılmayan bir okulu kütüphaneye dönüştürmek için çalışma başlattı. Hayırsever iş insanlarının da bina onarımını üstlendiği proje, tamamlandı. Çocuk ve gençler için spor yapma imkanı sağlayan fitness salonu, çocuk oyun alanı, cep sineması, robotik kodlama ve eğitim sınıfı da bulunan Semt Kütüphanesi hizmete açıldı. Belediye Başkanı Sıddık Demircan'ın da katıldığı açılış etkinliğinde davetliler, cep sinemasında ilk film olarak Olur'un tanıtım belgeselini izledi.
Kütüphaneyi gezen Kaymakam Kemelek, çocuk ve  gençlerin talebi doğrultusunda geliştirilen projenin ilçede okuma kültürünün gelişmesine katkı sağlayacağını belirterek, "İlçemizde sosyal, kültürel ve sportif faaliyet eksikliğini Erzurum'a uzaklık sebebiyle gidermek mümkün görünmüyordu. Semt kütüphanesi olarak başladığımız 290 bin liralık projeye hayırsever iş insanlarının da destekleriyle robotik kotlama ve sistem sınıfı, cep sinema salonu, fitness salonu, iç mekan çocuk oyun alanı, eğitim sınıfı ve modern bir kafe ekledik. 700 bin lirayı geçen büyük bir proje ile ilçemizdeki çocuk ve gençlerimiz için güzel bir mekan oluşturduk" diye konuştu.


Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:53 Kaynak: DHA
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