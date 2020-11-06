Olur'da Okullar Caddesi asfalt oluyor - Son Dakika

Olur ilçe merkezinde Okullar caddesi yolunun asfalt çalışmaları başladı.

Olur Belediyesi tarafından yapılacak olan asfalt çalışmaları kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan; "Olur ilçemize bağlı bir çok mahallemizin asfalt çalışmaları Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanırken önümüzdeki sezon asfalt çalışmalarımız devam edecek. Şuan Okullar caddemizin asfaltını atacağız, çocuklarımızı tozdan çamurdan kurtaracağız" dedi. - ERZURUM