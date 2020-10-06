Olur kahvaltısı, Van kahvaltısına rakip - Son Dakika

Olur kahvaltısı, Van kahvaltısına rakip

ERZURUM'a 170 kilometre uzaklıktaki Karadeniz iklimine sahip olan Olur ilçesinin kahvaltı kültürü Van'a rakip oldu.

Olur kahvaltısı, Van kahvaltısına rakip, System.String[]

ERZURUM'a 170 kilometre uzaklıktaki Karadeniz iklimine sahip olan Olur ilçesinin kahvaltı kültürü Van'a rakip oldu. Belediye Başkanı Sıddık Demircan, Olur kahvaltısının Van'a göre daha doyurucu ve doğal olduğunu söyleyerek, "Ağaçtan ve bahçeden sofraya gelen doğal ürünlerle güne daha zinde başlayabilirsiniz" dedi.

Olur ilçesinin kahvaltısı Belediye Başkanı Sıddık Demircan tarafından tanıtıldı. İlçeye hakim bir noktada kurulan masada yer alan kahvaltı ürünlerini tek tek anlatan Başkan Demircan, ilçede güne cağ kebapla başlandığını söyledi. Kahvaltıda coğrafi işaretli Karnavas pekmezinin yanı sıra yine coğrafi işaret belgesi alınması için çalışmaların başlatıldığı Türkiye'nin hiç bir yerinde olmayan kandirif peyniri bulunduğunu belirten Demircan, "Olur balı, tereyağı da kahvaltının bir diğer gıda maddeleri. Çaşır Doğu Anadolu'nun bir yerinde var, bizim kahvaltı sofralarımızda da yerini alır. Olur kahvaltısının başlıca ürünlerinden biri de 'keş dövmesi'. Bu dövme tatlı ihtiyacını gidermek için dut ve cevizin dövülmesiyle yapılıyor. Karnavas baklavamız yine sadece Karnavas mahallemize has bir tatlı. Sac katmeri de kahvaltıda tüketilen yiyeceklerden birisi. Güne böyle bir kahvaltıyla başladığınız zaman zinde kalıyorsunuz. Doyurucu, sağlıklı, tamamen doğal hiçbir katkı maddesi olmayan her şeyin organik olduğu kahvaltı kültürümüz var. Bahçeden ve ağaçtan yetişen doğal olarak sofraya gelen ürünlerle ilçemizde kahvaltıya başlanıyor. Bütün Türkiye'yi olur kahvaltısını tatmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Olur kahvaltısının Van kahvaltısına rakip olduğunu ifade eden Demircan, "Kesinlikle Van kahvaltısından daha doyurucu ve doğal. Vatandaşlarımız tattıkları zaman bana hak vereceklerine inanıyorum. Olur kahvaltımızın Van kahvaltısından daha öne çıkacağından eminim. Herkesin bir kere Olur kahvaltısını tatmasını istiyorum. Tattıkları zaman farkı anlayacaklar" dedi.

Olur kahvaltısı, Van kahvaltısına rakip
Olur kahvaltısı, Van kahvaltısına rakip
Olur kahvaltısı, Van kahvaltısına rakip
Olur kahvaltısı, Van kahvaltısına rakip
Olur kahvaltısı, Van kahvaltısına rakip
Olur kahvaltısı, Van kahvaltısına rakip
Olur kahvaltısı, Van kahvaltısına rakip
Olur kahvaltısı, Van kahvaltısına rakip
Olur kahvaltısı, Van kahvaltısına rakip
Olur kahvaltısı, Van kahvaltısına rakip
Olur kahvaltısı, Van kahvaltısına rakip

Sıddık Demircan, Karadeniz, Hakim, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Olur kahvaltısı, Van kahvaltısına rakip - Son Dakika

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