Son Dakika Haberleri: Olurlu Elvin 40 kiloda Türkiye Şampiyonu
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Olurlu Elvin 40 kiloda Türkiye Şampiyonu

37 dakika önce

Olurlu Elvin Öztürk Erzincan'da yapılan Muaythai Türkiye Şampiyonası yarışmalarında 40 kg da başarı ile temsil ederek Türkiye şampiyonu oldu.

Olurlu Elvin 40 kiloda Türkiye Şampiyonu, System.String[]
Olurlu Elvin Öztürk Erzincan'da yapılan Muaythai Türkiye Şampiyonası yarışmalarında 40 kg da başarı ile temsil ederek Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyon Öztürk başarısının disipli çalışmasına ve hocalarının dediklerine harfiyen uyduğum için başarılı oldum dedi.

12 yaşında olan Elvin Öztürk, "Erzincan'daki şampiyonada hayallimdeki olan milli takım sporcusu ola bilmek için elimden geleni yaparak 40 kiloda Türkiye şampiyonu oldum ve önümüzdeki günlerde Milli takım seçmelerine katılarak iyi bir derece ile Milli takım sporcusu olmanın hayalini kuruyorum" dedi.

13 Temmuz'da Bilecik'te yapılacak olan Milli Takım Seçmelerine Olur Ormanağzı köyünde antrenmanlara devam edecek. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:08 Kaynak: İHA
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