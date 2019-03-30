Son Dakika Haberleri: Olympiacos'ta Vassilis Spanoulis Sezonu Kapadı

Olympiacos'ta Vassilis Spanoulis Sezonu Kapadı

44 dakika önce

Yunan basketbol ekibi Olympiacos, yıldız basketbolcu Vassilis Spanoulis'in sezonu kapattığını açıkladı.

Olympiacos'ta Vassilis Spanoulis Sezonu Kapadı, System.String[]
Yunan basketbol ekibi Olympiacos, yıldız basketbolcu Vassilis Spanoulis'in sezonu kapattığını açıkladı.

Euroleague'nin güçlü takımlarından Olympiacos'ta Vassilis Spanoulis şoku yaşanıyor. Euroleague'in 26. haftasındaki EA7 Olimpia Milano müsabakasından beri oynamayan Spanoulis'in sezonu kapattığı açıklandı. Yunan ekibinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, ayak bileğinden sakatlığının bulanan 36 yaşındaki oyuncunun ameliyat olacağı belirtildi.

Yunan basketbolcu Euroleague'de 10.2 sayı, 5.1 asist ve 1.8 ribaund ortalamaları ile oynadı. Olympiakos ise Euroleague'de bu sezon ligin bitmesine 1 hafta kala 14 galibiyet, 15 mağlubiyet ve averajla 11. sırada bulunuyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:49 Kaynak: İHA

Olympiacos, Vassilis Spanoulis, Spor
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