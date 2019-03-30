Olympiacos'ta Vassilis Spanoulis Sezonu Kapadı
44 dakika önce
Yunan basketbol ekibi Olympiacos, yıldız basketbolcu Vassilis Spanoulis'in sezonu kapattığını açıkladı.
Yunan basketbol
ekibi Olympiacos
, yıldız basketbolcu Vassilis Spanoulis
'in sezonu kapattığını açıkladı.
Euroleague'nin güçlü takımlarından Olympiacos'ta Vassilis Spanoulis şoku yaşanıyor. Euroleague'in 26. haftasındaki EA7 Olimpia Milano
müsabakasından beri oynamayan Spanoulis'in sezonu kapattığı açıklandı. Yunan ekibinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, ayak bileğinden sakatlığının bulanan 36 yaşındaki oyuncunun ameliyat olacağı belirtildi.
Yunan basketbolcu Euroleague'de 10.2 sayı, 5.1 asist ve 1.8 ribaund ortalamaları ile oynadı. Olympiakos
ise Euroleague'de bu sezon ligin bitmesine 1 hafta kala 14 galibiyet, 15 mağlubiyet ve averajla 11. sırada bulunuyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:49 Kaynak: İHA
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