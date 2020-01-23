Olympiakos 72-64 OGM Ormanspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Olympiakos 72-64 OGM Ormanspor - Son Dakika Spor

Olympiakos 72-64 OGM Ormanspor

14 dakika önce

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Olympiakos, ilk çeyreğini 20-17 önde kapattığı mücadelenin devre arasına da 37-28 üstünlükle girdi.

Olympiakos 72-64 OGM Ormanspor, System.String[]

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Olympiakos, ilk çeyreğini 20-17 önde kapattığı mücadelenin devre arasına da 37-28 üstünlükle girdi.


İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan ev sahibi ekip, üçüncü periyodunu 55-49 önde geçtiği karşılaşmayı 72-64 kazandı.


Olympiakos'ta 23 sayı kaydeden Jacki Gemelos, maçın en skorer oyuncusu oldu.


Bu karşılaşmanın rövanşı, 29 Ocak Çarşamba günü 16.00'da başkent Ankara'daki Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak


Yunanistan, Olympiakos, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:16 
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