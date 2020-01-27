Olympiakos, ABD'li basketbolcu Octavius Ellis'i transfer etti - Son Dakika
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Olympiakos, ABD'li basketbolcu Octavius Ellis'i transfer etti

6 saat önce

Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, ABD'li pivot Octavius Ellis'i kadrosuna kattı.

Olympiakos, ABD'li basketbolcu Octavius Ellis'i transfer etti, System.String[]

Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, ABD'li pivot Octavius Ellis'i kadrosuna kattı.

Olympiakos Kulübü, 26 yaşındaki Ellis ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Karadağ'ın Mornar Bar ve Rusya'nın Enisey takımlarında oynayan Ellis, 2017'den bu yana Yunanistan ekibi Promitheas Patras'ta görev yapıyordu.

Ellis, bu sezon Promitheas Patras formasıyla ULEB Avrupa Kupası'nda 10,8 sayı, 6,8 ribaunt ve 1,1 blok ortalamaları yakaladı.

THY Avrupa Ligi'nde play-off mücadelesi veren Olympiakos, 21 maçta elde ettiği 8 galibiyetle 12. sırada yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:18 Kaynak: AA
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