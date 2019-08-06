Son Dakika Haberleri: Olympiakos, Başakşehir maçına hazır
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Olympiakos, Başakşehir maçına hazır

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Olympiakos, karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.

Olympiakos, Başakşehir maçına hazır, System.String[]
UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Olympiakos, karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.
Antrenman, maçın oynanacağı 3'üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Teknik direktör Pedro Martins gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı öğrenildi.
Olympiakos antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
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- İstanbul
Başakşehir, Olympiakos, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:04 Kaynak: DHA
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