Son Dakika Haberleri: Olympiakos, Başakşehir maçına hazır
Son Dakika Spor Haber

Olympiakos, Başakşehir maçına hazır

12 dakika önce

Olympiakos, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Olympiakos, Başakşehir maçına hazır, System.String[]
Olympiakos, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın saat 20.45'de Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Yunanistan temsilcisi Olympiakos, bu zorlu mücadeleden önceki son antrenmanını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Teknik Direktör Pedro Martins yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen idman, düz koşuyla başladı. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir maçının taktik çalışması yapıldı. - İSTANBUL
Yunanistan, Olympiakos, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşler karıştı! Galatasaray'a Falcao transferinde dev rakip
Yusuf Yazıcı'nın Lille'den ne kadar alacağı belli oldu! Mbaye Diagne'ye İngiltere'den talip çıktı! Fenerbahçe'nin gündemindeki Koscielny, Bordeaux'a transfer oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 21:06:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Olympiakos, Başakşehir maçına hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]