Olympiakos'da Vassilis Spanoulis'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
1 saat önce
Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından Olympiakos, tecrübeli basketbolcu Vassilis Spanoulis'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
Yunanistan Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:32 Kaynak: DHA
Basketbol Ligi takımlarından Olympiakos
, tecrübeli basketbolcu Vassilis Spanoulis
'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
Yunan ekibinden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncu ile 1 yıl daha devam edileceği belirtildi.
Yunan oyun kurucu, geçen sezon 10.2 sayı, 5.1 asist ve 1.8 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Öte yandan Spanoulis, Euroleague tarihinde en çok asist yapan (1414) basketbolcu konumunda yer alıyor.
- İstanbul
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