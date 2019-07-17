Son Dakika Haberleri: Olympiakos'da Vassilis Spanoulis'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
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Olympiakos'da Vassilis Spanoulis'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

1 saat önce

Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından Olympiakos, tecrübeli basketbolcu Vassilis Spanoulis'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Olympiakos'da Vassilis Spanoulis'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı, System.String[]

Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından Olympiakos, tecrübeli basketbolcu Vassilis Spanoulis'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
Yunan ekibinden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncu ile 1 yıl daha devam edileceği belirtildi.
Yunan oyun kurucu, geçen sezon 10.2 sayı, 5.1 asist ve 1.8 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Öte yandan Spanoulis, Euroleague tarihinde en çok asist yapan (1414) basketbolcu konumunda yer alıyor.


- İstanbul
Vassilis Spanoulis, Yunanistan, Olympiakos, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:32 Kaynak: DHA
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