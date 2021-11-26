Olympiakos-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un teknik direktörü Pedro Martins, "Çok iyi organize olmuş ve mücadeleci bir rakibe karşı oynadık." dedi.

Martins, Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadeleye sonradan giren oyuncularından aldıkları verimin, alınan sonuçta etkili olduğunun altını çizen Martins, "Çok iyi organize olmuş ve mücadeleci bir rakibe karşı oynadık." ifadesini kullandı.

Martins, maçın 50. dakikasından sonra sarı-lacivertli ekip üzerindeki baskılarını artırdıklarını belirterek, ikinci yarının genelinde Fenerbahçe'ye atak şansı vermediklerini kaydetti.

Rekabet gücü yüksek bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Martins, ilerleyen dönemde yollarına aynı şekilde devam etmek istediklerini aktardı.

Martins, UEFA Avrupa Ligi'nde gidebilecekleri en üst noktayı hedeflediklerine işaret ederek, grupta birincilik için halen şansları olduğunu vurguladı.