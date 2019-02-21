Son Dakika Haberleri: Olympiakos Karşısında İyi Savunma Yaptık"

Olympiakos Karşısında İyi Savunma Yaptık"

56 dakika önce

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos maçının büyük bir bölümünde iyi savunma yaptıklarını ve bu galibiyetle ikili avantajı da ele geçirdiklerini söyledi.

Olympiakos Karşısında İyi Savunma Yaptık
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos maçının büyük bir bölümünde iyi savunma yaptıklarını ve bu galibiyetle ikili avantajı da ele geçirdiklerini söyledi. THY Euroleague'in 23. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos'u 75-65 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Müsabakanın büyük bir bölümünde iyi savunma yaptık. Agresif şekilde rakibi savunduk. Atina'da oynanan maçta 18 hücum ribaundu vermiştik. Bugün ise 9 hücum ribaundu verdik. Hücumda topu iyi çevirdik. Larkin, çok iyi bir performans sergiledi. Bu maç bizim için çok önemliydi. İkili avantajı da ele aldık. Önümüzde 7 maç var ve hepsi final niteliği taşıyor" şeklinde konuştu. Gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Ataman, "Normal sezonu lider götürüyorlar. Orada kazanmak kolay değil. Bu sezon 4 müsabaka karşı karşıya geldik. Gidip oyunumuzu oynayacağız ve kazanmaya çalışacağız" diye konuştu. Ergin Ataman ayrıca maçtan sonra belinde ağrı hisseden ve hareket etmekte zorluk çeken Olympiakos Başantrenörü David Blatt için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:36 Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Ergin Ataman, Olympiakos, Spor
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