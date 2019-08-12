Son Dakika Haberleri: Olympiakos-Medipol Başakşehir maçına doğru - Okan Buruk / Arda Turan (2)
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Olympiakos-Medipol Başakşehir maçına doğru - Okan Buruk / Arda Turan (2)

1 saat önce

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda yapacakları rövanş maçında, rakibin ilk karşılaşmadaki 1-0'lık avantajına rağmen turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda yapacakları rövanş maçında, rakibin ilk karşılaşmadaki 1-0'lık avantajına rağmen turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.
Okan Buruk, futbolulardan Arda Turan ile karşılaşmanın oynanacağı Karaiskakis Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, soruları yanıtladı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:44 Kaynak: AA
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