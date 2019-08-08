Son Dakika Haberleri: Olympiakos teknik direktörü hakem konuşmaktan kaçındı
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Olympiakos teknik direktörü hakem konuşmaktan kaçındı

16 dakika önce

Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, verdiği kararlarla eleştirilen Medipol Başakşehir maçının hakemi İsrailli Orel Grinfeld hakkında konuşmak istemediğini söyledi.

Olympiakos teknik direktörü hakem konuşmaktan kaçındı, System.String[]
Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, verdiği kararlarla eleştirilen Medipol Başakşehir maçının hakemi İsrailli Orel Grinfeld hakkında konuşmak istemediğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Olympiakos, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Henüz hiçbir şeyin kesinleşmediğini dile getiren Martins, "Bir 90 dakika daha var ve rakibimiz çok tehlikeli, bunu biliyoruz. Rövanşta daha sakin olup turu geçmeye çalışacağız ama işimiz zor" dedi.

Gün geçtikçe daha iyiye gittiklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Önceki maça oranla bu maçta daha iyiydik. İlk 15 dakikada zorlandık, daha sonra üstün oynadık. İkinci yarıya daha sakin çıktık. Oyunu lehimize çevirmeye çalıştık ve golü bulduk. Ancak rakip 10 kişi kalınca oyunu lehimize çevirmemiz gerekirken bunu başarmadık. Rövanşta seyircimize ihtiyacımız var" diye konuştu.

Pedro Martins, hakem Orel Grinfeld hakkında sorulan sorulara ise cevap vermekten kaçındı. - İSTANBUL
Pedro Rodriguez Ledesma, Başakşehir, Olympiakos, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:13 Kaynak: İHA
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