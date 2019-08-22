Son Dakika Haberleri: Olympiakos tur kapısını araladı
Son Dakika Spor Haber

Olympiakos tur kapısını araladı

42 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos, Rusya temsilcisi Krasnador'u 4-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj yakaladı.

Olympiakos tur kapısını araladı, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos, Rusya temsilcisi Krasnador'u 4-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj yakaladı.


UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçlarında bu akşam 3 karşılaşma oynandı. Yunan ekibi Olympiakos da Rus takımı Krasnodar'u farklı mağlup ederken, Hırvat ekibi Dinama Zagreb ise Norveç takımı Rosenborg'u net skorla geçti.


Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


Dinamo Zagreb: 2 - Rosenborg: 0


Olympiakos: 4 - Krasnodar: 0


Young Boys: 2 - Kızılyıldız: 2 - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Olympiakos, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'dan TFF'ye Kostas Mitroglou bildirimi
Galatasaray, Kostas Mitroglou'nu PSV'ye kiraladı Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u KAP'a bildirdi Ricardo Quaresma: Sonsuza dek Beşiktaş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 00:44:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Olympiakos tur kapısını araladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]