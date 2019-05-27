Olympiakos, Valbuena transferini açıkladı
1 saat önce
Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'yı kadrosuna kattı.
Yunanistan
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:31 Kaynak: AA
Süper Ligi takımlarından Olympiakos
, Fenerbahçe
ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Mathieu Valbuena
'yı kadrosuna kattı.
Kulübün Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Mathieu Valbuena artık Olympiakos ailesinin bir üyesi." ifadeleri kullanıldı ve 34 yaşındaki oyuncunun Olympiakos forması giydiği bir fotoğrafa yer verildi. Fransa
Milli Takımı formasını 52 kez giyen Valbuena, 2017 yazında transfer olduğu Fenerbahçe'de 71 maça çıktı ve 12 gol attı.
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