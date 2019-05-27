Son Dakika Haberleri: Olympiakos, Valbuena transferini açıkladı

Olympiakos, Valbuena transferini açıkladı

1 saat önce

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'yı kadrosuna kattı.

Olympiakos, Valbuena transferini açıkladı, System.String[]
Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'yı kadrosuna kattı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mathieu Valbuena artık Olympiakos ailesinin bir üyesi." ifadeleri kullanıldı ve 34 yaşındaki oyuncunun Olympiakos forması giydiği bir fotoğrafa yer verildi.
Fransa Milli Takımı formasını 52 kez giyen Valbuena, 2017 yazında transfer olduğu Fenerbahçe'de 71 maça çıktı ve 12 gol attı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:31 Kaynak: AA
Yunanistan, Fenerbahçe, Mathieu Valbuena, Olympiakos, Spor
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